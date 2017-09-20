Новый космический зонд NASA начал свой путь к Солнцу

Сегодня с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Delta IV Heavy, которая успешно вывела на земную орбиту исследовательский аппарат Parker Solar Probe. Ему предстоит стать первым земным аппаратом, вошедшим в пределы короны нашего светила.

NASA сообщило, что солнечный зонд благополучно вышел на заданную траекторию и развернул солнечные батареи. Планируется, что в начале ноября Parker Solar Probe пройдет первый перигелий и окажется на расстоянии примерно в 24 миллиона километров от Солнца. Всего ему предстоит выполнить 24 оборота вокруг звезды, в результате чего научный зонд окажется на рекордно близком расстоянии от светила – чуть более 6 миллионов километров.

Поскольку Parker Solar Probe предстоит испытать на себе огромную температуру солнечной короны, зонд защищен специальной оболочкой - щитом, изготовленной из углепластика толщиной больше 11 сантиметров. Аппарату предстоит сделать замеры солнечной радиации и снимки внутри солнечной короны, провести изучение солнечного ветра и передать полученные данные на Землю. В NASA отмечают, что данные, которые планируется получить с помощью зонда, могут изменить человеческие представления о нашем светиле и будут крайне важны для жизни на Земле.

Ранее сообщалось, что 11 августа старт Parker Solar Probe был отложен из-за технических проблем ракеты – носителя.