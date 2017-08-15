Стала известна дата появления первых обитателей лунной орбиты

Начало первой в истории экспедиции к станции на лунной орбите ожидается уже через пять лет, в 2023 году.

Полет на орбиту планируется на космическом корабле Орион. Известно, что время перелета займет около тридцати дней в обе стороны. Сообщается, что такие экспедиции будут проходить в составе не более четырех человек, а частота и время полетов в первое время будут меняться.

Не смотря на то, что первый полет на станцию состоится уже через пять лет, ее строительство продолжится, по ожиданиям, вплоть до 2025 года, при этом сроки могут еще увеличиться на пару лет, сообщают представители компании Lunar Orbital Platform-Gateway.

Лунная орбитальная платформа - программа строительства первой станции на орбите Луны. Изначально ее планируется использовать для более детального изучения Луны и космоса, а в дальнейшем она станет пересадочной станцией для космонавтов, движущихся на Марс и возвращающихся обратно. Известно, что в 2017 году США и Россия подписали соглашение о совместной работе над данным проектом.

В это время китайские ученые предлагают заселить Луну растениями и насекомыми. Так они хотят создать на спутнике лунную биосферу. По предварительным данным, в специальных оранжереях на Луну будут доставлены личинки шелкопряда и капуста. За развитием данных организмов на Луне будут наблюдать с помощью специальных камер.