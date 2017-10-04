NASA заплатит миллион за новую «марсианскую» технологию

Американское космическое агентство объявило конкурс на создание установки по переработке углекислого газа, которую собираются использовать при колонизации Марса.

По условиям конкурса, технология должна позволять расщепить углекислоту до глюкозы, которую затем можно будет использовать для синтеза различных материалов и продуктов. Так будущие колонизаторы смогут обеспечить себя некоторыми необходимыми вещами непосредственно в колонии, а с Земли привезут более необходимые материалы. Однако эксперты агентства говорят, что в случае создания нужной установки она найдет себе достаточно широкое применение и на нашей планете.

NASA планирует провести конкурс в два этапа – теоретический и практический. Сначала участники должны разработать и рассчитать работу своей установки. По итогам презентаций NASA выберет пятерку победителей, прошедших во второй тур. Им выдадут по 50 тысяч на изготовление работающей модели своего устройства. А оставшиеся 750 тысяч выплатят победителю конкурса.

Это не первый конкурс, который космическое агентство США проводит в связи с проектом колонизации Марса. Близится к финалу рассмотрение лучших проектов жилых модулей для человеческой марсианской колонии. Как сообщают СМИ, в качестве возможного победителя рассматривают проект The Queen B, предполагающий шестигранные внутренние помещения, защиту от радиации с помощью пластин из обедненного урана и встроенную в стены систему водяного отопления. Участники уже представили виртуальные модели будущих марсианских жилищ, осталось лишь построить уменьшенные реальные модели.