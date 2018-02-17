Опровергнут один из основополагающих законов физики

Ученые из США в ходе проведенного эксперимента установили, что один из основных законов физики, связанный с распределением энергии, не работает. Соответственно, в ближайшее время можно ждать новых законов, которые окажут влияние не только на физику, но и в целом на науку, в том числе космос и модели климата.

Речь идет о законе излучения Планка, согласно которому энергия распределяется в спектре излучения равновесного при определенной температуре. Этот закон в очередной раз испытали ученые одного из колледжей университета Мичигана. В ходе эксперимента они решили выяснить, сможет ли данный закон описать излучение тепла наноразмерных объектов. В результате предсказанные законом показатели были превышены более, чем в сто раз. Это говорит о том, что объекты нано-масштабов поглощают тепло более эффективно, чем описано уже существующими моделями.

В более глобальных масштабах опровержение данного закона в работе нано-объетктов может привести к пересмотру понимания передачи тепла в атмосферах и остывании тел, чьи размеры достигают размеров планет.

В это же время физики одного из университетов Вены создали каплю самой чистой воды на планете. Сосульки были выращены в специальном вакууме, без применения каких-либо примесей.