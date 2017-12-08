Уфологи разглядели на снимке Луны гигантский мост

Они уверены, что фото необычной конструкции является подтверждением инопланетной деятельности на земном спутнике.

Глядя на фото, создается впечатление, что гигантская арка парит над поверхностью Луны. Чем именно может быть конструкция, уфологи затрудняются определить. Однако считают, что ее однозначно следует расценивать как признание визитов инопланетян на спутник нашей планеты.

А вот представители традиционной науки с ними категорически не согласны. Они предложили несколько версий происхождения яркого полукольца на снимке Луны. Одно из возможных объяснений – это проявление феномена, известного науке как синус Иридум. Речь идет о вулканическом взрывном кратере, который был затоплен базальтовой лавой, в результате чего там образовалась гладкая блестящая равнина.

А мнение самых больших скептиков гласит, что на снимке изображен обычный лунный кратер, от края которого отражается солнечный свет.