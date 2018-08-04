Биологи: дублирование генома стимулирует эволюцию вида

Учёные Цюрихского университета предоставили экспериментальное подтверждение этой теории.

О возникновении множества диких и культивируемых растений благодаря сочетанию двух видов, биологам было известно давно. Геном таких полиплоидов состоит из четверного набора хромосом и имеет в два раза больше генов, чем исходный код. Ранее предполагалось, что этот процесс стимулирует эволюцию, но доказать это на генетическом уровне было сложно. Для опытов учёные взяли виды растения резуховидки камчатской и упорядочили геномы 25 особей полиплоидных растений со всего мира, чтобы изучить генетическое разнообразие. Биологи выяснили, что резуховидка камчатская возникла благодаря дублированию генома и естественной гибридизации двух родительских видов 150 тысяч лет назад.

Это растение из-за большого количества генетической информации оказалась лучше приспособлена для адаптации к новым условиям окружающей среды. Используя современные методы и технологии определения последовательности ДНК, а также инструменты биоинформатики, исследователи смогли определить генетическую последовательность индивидуумов растений. Копирование генов позволяют растениям благотворно для себя мутировать и сохранять при этом оригинальные копии важных генов.