Уфологи: люди никогда не будут способны понять язык пришельцев

Эксперты SETI (проект поиска внеземных цивилизаций) считают, что шанс реальной встречи человечества с инопланетным разумом в ближайшие 50 лет составляет 5%. Это очень большая вероятность, уверены они. Однако при этом те специалисты убеждены, что людям не дано понять язык пришельцев, а это значительно затруднит первые контакты.

Сьюзан Шнайдер, проводившая исследования на эту тему, считает, что человечество не сможет преодолеть 4 основных препятствия на пути внеземных контактов. Начать с того, что представители более развитых цивилизаций, скорее всего, пользуются постбиологическим искусственным интеллектом. Пройдя иную эволюцию, они общаются в отличном от привычных человеку звуковых диапазонах и используют при этом другие средства. Скорее всего, они невербальные, либо основаны на некоем протоязыке.

Кроме того, люди не смогут понять систему языка пришельцев и их семантику, поскольку в человеческой культуре отсутствуют явления и предметы, описанные на языке чужих. А, согласно данным последних исследований, в деле освоения языка значение слов (семантика) гораздо важнее правил их соединения (грамматики). Единственным общим звеном могут являться описания законов Вселенной, ведь в разных частях космоса они остаются одинаковыми, считает Шнайдер.

И, наконец, еще одним серьезным препятствием к общению станет принцип конвергентной эволюции, позволяющий появившимся в сходной среде организмам «понять» друг друга на генетическом уровне. С пришельцами такое единство невозможно.

Видимо, человечеству придется надеяться лишь на то, что более развитые братья по разуму сами позаботятся о том, чтобы жители Земли смогли их понять.