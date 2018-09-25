Учёные: «Отредактированный» геном ускорит одомашнивание диких растений

Специалисты просят не удивляться, если кто-то вскоре увидит новые плоды на прилавках магазинов.

Это могут быть совершенно новые модифицированные фрукты или овощи, такие, как земляная вишня. Именно это растение продемонстрировали учёные, чтобы показать насколько быстро редактирование генома CRISPR может ускорить одомашнивание диких, неуправляемых растений. Естественный процесс приживания диких видов занимает очень долгое время. Чтобы это произошло, нескольким поколениям растений нужно пройти природный цикл в пару десятилетий, а то и веков. С CRISPR ситуация немного ускоряется. В новом исследовании исследователи продемонстрировали, что тот же процесс одомашнивания может произойти всего за несколько лет, благодаря контролю, обеспечиваемому точным генетическим редактированием.

Учёные уверены, что при правильном подходе в ближайшие годы можно добиться высокого урожая земляной вишни, естественный ареал распространения которой – Южная Америка. Научный сотрудник Захари Липпман для этого секвенировал часть генома и использовал CRISPR для управления своими генами. Последовательно он добился модифицированного цветения, компактности, плотности и размера фруктов. Следующий шаг редактирования генома позволит влиять на вкус и цвет плодов. Земляная вишня обретёт тропический вкус, с кислинкой, с ароматом ванили и пьянящим запахом.