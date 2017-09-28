Ученые обнаружили процессы на Солнце, которые ранее не были изучены

Британские ученые из Нортумбрийского университета выяснили, что изученные ранее магнитные поля Солнца проявляют себя не так, как предполагалось.

Деятели науки в области астрономии по данным, собранным за десять лет, сделали вывод о том, что на акустические волны из недр Солнца влияют так называемые альвеновские (плазменные) волны. Альвеновские волны появляются на солнечной короне и располагаются вдоль силовой линии магнитного поля, также нагревают солнечную корону до миллиона градусов Цельсия, являются причиной возникновения солнечных ветров.

В прошлом считалось, что подобные волны существуют только на поверхности самой звезды. Объяснялось это теорией о том, что водород нагревался до 6000 градусов Цельсия и провоцировал возникновение магнитных полей. С помощью обновленных данных доказано, что альвеновские волны на солнечной короне зависят от акустических волн, и по предположениям ученых, аналогичные процессы протекают на остальных звездах Вселенной.