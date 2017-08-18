Камерой NASA запечатлен инопланетин на борту МКС

Уфологи увидели рядом с космической станцией инопланетного гуманоида. Томасу Зурбухену, одному из сотрудников NASA во время съемок в объектив попал неопознанный объект, который приближался к МКС. Этот момент сближения удалось зафиксировать.

Уфологи тут же выдвинули очередную версию о реальности существовании инопланетных цивилизаций за пределами Земли.

Томасу Зурбухену по работе приходится часто встречаться со студентами, чтобы ответить на их вопросы, связанные с внеземными цивилизациями. Он признается, что мечтает найти подтверждение существования внеземных рас.

Несмотря на то, что коллеги подшучивают над ним по этому поводу, он не унывает. Немало же есть примеров, когда, казалось бы, бредовые или фантастические идеи становились реальностью.

Например, раньше было принято считать, что вода в жидком виде есть только на Земле. Позже эту теорию опровергли. Так что вполне возможно, что предположения профессора Гарвардского Университета Авраама Леба о том, что инопланетяне используют астероид Оумуамуа как зонд, когда-нибудь станет реальностью.