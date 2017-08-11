Ученые шокированы: На Марсе зафиксировали аномальный объект

Устройства для снимков Международной космической станции (МКС) регулярно фиксируют присутствие неопознанных летающих объектов, но на этот раз камера передала странные кадры с поверхности Марса.

Камера была расположена на марсоходе. С точки зрения науки, полученное изображение невозможно объяснить. Поверхность Марса представлена с обычными песками, на них находится странное белое пятно. Оно разительно выделяется руки, потому что для красной планеты не характерны такие аномальные явление. Марсоход ранее занимался снимками четвертой планеты от Солнца, но ничего подобного не фиксировал и не отправлял на Землю. Ученые шокированы полученными данными, потому что появление объекта не поддается разумным объяснениям.

Рядом с комической станцией уже не один раз замечали странные объекты, предположительно НЛО. Российские и зарубежные астронавты никак не комментировали данные явления, либо же полностью отрицали возможность существования инопланетных рас.

По мнению уфологов, есть большая вероятность существования на Марсе живых организмов. Об этом говорят на протяжении многих лет. Новый снимок доказывает, что планеты хранит свои секреты, и, возможно, человечеству еще предстоит узнать о ее загадках.



