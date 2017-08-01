Далекий объект Ultima Thule показывает странные круги и ямы

Лучшее изображение Ультимы Туле вернулось на Землю. Это наиболее детальный вид удаленного объекта Ultima Thule. Фотография представляет собой обработанный композит, объединяющий девять отдельных изображений, сделанных космическим аппаратом NASA New Horizons всего за 6,5 минут до ближайшего подхода космического аппарата к Ultima Thule в январе.

Лучшие в истории фотографии Ultima Thule спустились на Землю, они усиливают интерес к холодному и далекому миру.

В день Нового года космический аппарат NASA New Horizons пронесся мимо Ultima Thule, установив рекорд для самой дальней планетной встречи в истории. Ultima лежит около 1 миллиарда миль или 1,6 миллиарда км за Плутоном.

С тех пор New Horizons транслирует данные и изображения и будет продолжать делать это еще в течение 18 месяцев. Ранние изображения были впечатляющими, показывая, что Ultima Thule - странный гибрид снеговика-блина с таинственными особенностями, такими как яркий воротник, где встречаются две доли тела.

И теперь специалисты могут видеть и изучать самые новые изображения в еще более ошеломляющих деталях, запечатлев яркие круглые черты и темные ямы, происхождение которых остается загадочным.

Являются ли эти особенности (ямы) кратерами, произведенными ударами, ямами сублимации, ямами коллапса или чем-то совершенно другим, сейчас обсуждается в научной среде.

По словам специалистов, недавно полученные изображения имеют разрешение около 110 футов (33 метра) на пиксель. Это снимки с самым высоким разрешением, которые New Horizons когда-либо делал и может сделать в течение своей оперативной жизни.

Фотографии были сделаны всего за 6,5 минут до ближайшего приближения корабля в январе. Не было никакой гарантии, что удастся когда-нибудь увидеть Ultima Thule, чье официальное название 2014 MU69, в этом ослепительном свете.

Научные, эксплуатационные и навигационные команды справились с этим, и результат потрясающий. Некоторые детали, которые можно увидеть на поверхности Ultima Thule, не похожи ни на один объект, когда-либо исследованный ранее.

Программа была запущена в январе 2006 года, чтобы приоткрыть завесу над Плутоном, которая оставалась загадочной с момента открытия в 1930 году. Ultima Thule flyby является центральным элементом расширенной миссии, которая проходит до 2021 года.

По словам специалистов, New Horizons находится в хорошем состоянии и имеет достаточно топлива, чтобы пролететь еще один отдаленный объект, если NASA предоставит еще одно продление миссии.