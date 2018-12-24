Бактерии могут переходить в «режим зомби»

Ученые из Амстердамского научного центра занимаются изучением жизненного цикла микроорганизмов. Недавно им стало известно, что эти необычайно устойчивые организмы имеют еще и «план Б».

В том случае, если они получают недостаточно питания, то просто переходят в так называемый «режим зомби» он помогает бактериям пережить голод. Как известно, бактерии это простые одноклеточные организмы. Но у них есть несколько особенностей, которые вызывают большой интерес в ученой среде. Среди них способность вырабатывать эндоспоры в условиях стресса или заключать себя в специальную оболочку в том случае, если что-то идет не так. Теперь ученые нашли новую особенность. Непатогенная бактерия Bacillus subtilis, живущая в почве, в случае недостатка питания переходят в такой режим, когда особенное питание им и не требуется. Ученые сравнили такое существование одноклеточных с существованием зомби.