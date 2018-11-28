Начинается разработка проекта нового атомного ледокола «Лидер»

В марте этого года должно выйти распоряжение российского правительства о строительстве в 2020 году на приморской судоверфи «Звезда» первого атомного ледокола «Лидер».

Не позднее 15 марта «Роснефть» при помощи кредитных средств начнет финансировать эту разработку. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

По словам Борисова, судоверфь в Приморье была выбрана, так как она обладает всеми необходимыми возможностями. На право строить первый отечественный атомный ледокол претендовал также Балтийский завод, рассказал «Стране Советов» эксперт онлайн.

Борисов также отметил, что Балтийский завод тоже не останется без дела. Ему предстоит построить несколько больших кораблей. Проект по созданию первого атомного ледокола находится на особом контроле и, безусловно, завершится в срок.