Роскосмос приступил к сборке головной части для обсерватории «Спектр-РГ»

Работы планируется завершить до 21 июня 2019. В этот день обсерваторию «Спектр-РГ» отправят в космос.

«Спектр-РГ» - это орбитальная астрофизическая обсерватория, она создаётся российскими и немецкими изобретателями. Её задача – делать полный обзор неба с «исключительной» чувствительностью.

Специалисты Роскосмоса оборудовали «Спектр-РГ» створками головного обтекателя, а затем приступили к стыковке электрических соединений космической головной части. Об этом сегодня, 6 июня, рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Кроме этого, в скором времени на самом огромном космодроме в мире «Байконур» завершат полную сборку универсальной ракеты тяжелого класса «Протон-М» и приступят к электрической проверке её компонентов.

Головной обтекатель ракеты оборудуют защитным термочехлом для «предоставления» теплового режима аппарата «Спектр-РГ», по окончанию работ, «Протон-М» отправят на заправочную станцию, где баки разгонного блока «ДМ-03» заполнят топливом.

«Протон-М» с «ДМ-03» и «Спектр-РГ» «отправятся» в космос 21 июня текущего года в 15:17 (по московскому времени). Пуск будет проходить с площадки № 81 космодрома «Байконур».

Добавим, что обсерватория «Спектр-РГ» будет размещена в точке Лагранжа L2 системы Cолнце-Земля.



