Искусство древних: во Франции нашли камень, которому 12 тысяч лет

Во Франции был найден камень, возраст которого превышает 12 тысяч лет. На нем были вырезаны изображения лошадей и других животных.

По сведениям Национального института превентивных археологических исследований, в результате археологических поисков удалось найти плиту из песчаника с изображением лошади и других травоядных животных. На сайте археологов также сообщается, что предположительный возраст плиты составляет примерно 12 тысяч лет.





Результаты древней живописи располагаются на двух сторонах плиты: самый различимый рисунок – безголовая лошадь, которая смотрит вправо, а также можно увидеть безголового оленя и лошадь, изображенную схематично. Скорее всего, объект, где нашли данную плиту когда-то являлся пристанищем азильских людей.





Азильская культура начала свое существование примерно 13-14 тысяч лет назад в месте, где на сегодняшний день располагается современная Франция и Испания. Ученые считают, что подобные древние изображения свойственны азильскому художественному творчеству, характеризующемуся абстрактностью форм. Эта находка будет представлена на выставке в Ангелуме, которая пройдет в рамках национальных дней археологии во Франции. Стоит отметить, что ранее во Франции в пещере Шове-Пон-д’Арк были найдены рисунки, на которых изображен вулкан во время извержения.