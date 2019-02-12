Обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Учеными из Оксфордского и Абединского университетов было обнаружено место падения крупнейшего в истории Великобритании метеорита возрастом 1,2 млрд лет.

Как сообщают ученые, падение метеорита, диаметр которого составляет 1 км, до сегодняшнего дня оставалось загадкой. Но после проведенных исследований ученые выяснили, что кратер, оставшийся после падения, находится в 15-20 км к западу от удаленной береговой линии шотландских берегов.

По словам исследователя доктора Кен Амор, при падении метеорита не часто удается найти остатки объекта, однако им повезло, так как метеорит упал в рифовой долине и был покрыт осадочным слоем. В ближайшее время в этих местах будет проведена геофизическая съемка с целью уточнения характеристик объекта.

Благодаря использованию ряда комбинаций полевых наблюдений, фильтрованию частиц горных пород, команде ученых удалось установить направление, в котором стоит начать поиски. После того как астероид столкнулся с Землей, она напоминала Марс с множеством пустынь. Также ученые не исключат возможности, что это событие может повториться.

По расчетам, столкновение с небесным телом диаметром 1 км случается один раз в 100 тыс. лет.