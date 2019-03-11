С «Восточного» запустят космический спутник в честь 80-летия ВДНХ

Перед спутником будет стоять важная задача – оповещать о главных событиях жизни ВДНХ из космоса через радиолюбительский диапазон.

Спутник "ВДНХ-80" запустят 5 июля 2019 года с космодрома «Восточный» (Амурская область). Всего он будет 16 раз за сутки облетать Землю. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

К тому же космический аппарата будет исследовать погоду в космосе на околоземных орбитах и перового августа поздравит ВДНХ с 80-летием.

Добавим, что для всех желающих в павильоне «Космос» будет предоставлена возможность – понаблюдать за спутником в режиме реального времени, изучить его модель и увидеть радиостанцию, с которой будет передаваться сигнал с космического аппарата, последний «экспонат» станет самым интересным. После запуска «вещателя» посетители смогут прослушивать звуковые сообщения, узнавать об исследованиях космической погоды и отслеживать его передвижение.

"ВДНХ-80" – совместный проект студентов и научных сотрудников НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына.