«Роскомос» решил расширить список своих партнёров

Акционерное общество «Главкосмос» готово оказать поддержку своим «новым» партнёрам.

Действующий генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов недавно рассказал, с кем готова сотрудничать российская сторона в освоении космоса. Список стран-партнёров пополнили: Ближний восток, Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Более того, российские специалисты готовы оказать поддержку своим будущим партнёрам, а именно – создать и отправить национальные модули к Международной космической станции (МКС). К тому же в последнее время «Главкосмос» наблюдает интерес «партнёров» к двухступенчатой ракете-носителю «Союз 5», сверхтяжелой ракете «Енисей» и многоразовому пилотируемому космическому кораблю «Федерация».

Лоскутов также заметил, что с выведением трёх модулей (НЭМ, Наука и УСМ) на МКС можно рассчитывать на полную независимость российского сегмента на станции.

Добавим, что «Главкосмос» - это дочернее предприятие корпорации «Роскосмос», занимающееся внешне - экономической деятельностью в сфере ракетно-космической техники, а также принимающее участие в создании космической техники.

Главными задачами предприятия являются – продвижение российской космонавтики на мировые рынки и управление космическими проектами.



