Изогнутые мониторы Samsung Odyssey G9 и G7 будут стоить от 700 до 1700 долларов

Новые модели необычной формы предназначены для видеоигр.

Производитель техники заявил, что новые изогнутые мониторы находятся на стадии предварительных продаж. Samsung выпускает мониторы Odyssey G9 и G7 в трёх вариациях: диагональю 27, 32 и 49 дюймов. Они будут стоить от 700 до 1700 долларов, что на 16.06.2020 г. по курсу Московской биржи составляет около 48,5 тысяч и 118 тысяч рублей.

Производители заявляют, что никто из их конкурентов пока не добился такого радиуса кривизны. В моделях Odyssey он составляет 1000 мл. новые устройства выпускаются, в первую очередь, для любителей видеоигр. Необычная форма позволит в буквальном смысле «окружить» себя игрой и полностью погрузится в виртуальное пространство.

Стоит отметить, что мониторы оснащены QLED-покрытием. Это означают, что в основе их работы лежит технология квантовых точек, что напрямую влияет на цветопередачу картинки на экране. А яркость – это важный фактор, влияющий на качество изображения.



