Ученые доказали: животные могут предсказывать землетрясения

Международная команда более года вела наблюдение за овцами, коровами и собаками.

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Группа европейских ученых из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка доказала, что животные предчувствуют землетрясения. Об этом написало итальянское издание Ethology, публикация от 3 июля.

Исследователи наблюдали за группой фермерских животных в сейсмоактивном районе Италии, около деревни Каприлья. Было отобрано 6 коров, 2 собаки и 5 овец. На всех животных надели датчики скорости. За время эксперимента, октябрь 2016 — апрель 2017, было зафиксировано свыше 18 тыс. землетрясений. Ученые отобрали для статистики те, что вызывали заметные колебания земли и имели близкорасположенный эпицентр.

Подтвердилось, что в период от 1 до 2 часов до начала толчков животные меняют свое поведение. И это тем заметнее, чем ближе эпицентр будущего землетрясения, и чем больше группа животных. То есть, ученые впервые доказали, опираясь на статистические данные, что животные могут предсказывать землетрясения.

Не ясным пока остается, как именно животные это чувствуют. Возможно, улавливают запах озона или чувствуют выходящие из-под земли газы.

Ученые продолжают наблюдения. Человечество пока не располагает системой точного и заблаговременного прогнозирования землетрясений. Большие надежды в этом плане возлагаются именно на животных.