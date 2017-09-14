Кондуктор в маске собаки работает в Барнауле

В Барнауле кондуктор трамвая №2 работает в маске собаки. Пассажиров общественного транспорта радуют любыми доступными способами.

К новогодним праздникам автобусы и трамваи Барнаула украсили мишурой и другими аксессуарами. На окнах транспорта появились еловые ветви, причудливые игрушки и даже гирлянды.

Жители города всегда по достоинству оценивают старания работников автопарка. Пассажиры фотографируют новогоднее убранство и делятся снимками в социальных сетях.

Особенно порадовала всех кондуктор одного трамвая. Женщина принимала плату за проезд в маске собаки. Дополнила свой образ женщина шапкой и мишурой. Барнаульцы с восторгом приняли идею. Такой кондуктор, по признанию многих, вызывала позитив и улыбку.