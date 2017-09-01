В Белгородской области жалуются на частые визиты пришельцев

В Белгородской области жители жалуются на частые визиты пришельцев. Фотоснимки и удивительные истории уже заполонили Интернет.

По всей Белгородской области люди жалуются на пришельцев. В деревнях после наступления темноты не выходят из домов, так как это единственное безопасное место. Все свои дела белгородцы стараются доделать в течение светового дня.

Также, по словам жителей, инопланетные визите плохо влияют на здоровье и окружающую среду. Люди теперь избегают посещать лесные зоны и реки.

В области рассказывают истории из уст в уста истории очевидцев. У одного из фермеров перестала работать техника. В этот момент мужчина пролетающий мимо НЛО. Корабль светился красными огнями.

Много подобных историй о визитах пришельцев еще можно услышать. Однако все они доставляют дискомфорт местным жителям. В подтверждение своих слов белгородцы выкладывают редкие фотографии НЛО, которые удается запечатлеть.