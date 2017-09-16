Мужчина из Ростовской области, защищая дом, подстрелил НЛО. В виде трофея к нему попал фрагмент корабля.

По слова мужчины, ночью он вышел на улицу. В темном небе он увидел светящийся спиралевидный объект. Житель Ростовской области пришел к выводу, что это НЛО. Защищая себя, свою семью и дом от присутствия неизвестного объекта, мужчина начал стрелять из ружья. После нескольких выстрелов неизвестный объект скрылся из поля зрения.

При свете дня ростовчанин обнаружил осколок корабля. Специалисты установили, что покрытие состоит из вольфрама. Обнаруженный фрагмент идентичен тому, что был обнаружен на территории шахт Заринска в декабре.

Ученые полагают, что по обнаруженным находкам можно составить примерную карту вторжения пришельцев на территорию России.