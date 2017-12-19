Невеста принца Гарри отказалась пользоваться социальными сетями

Невеста принца Гарри Меган Маркл отказалась пользоваться социальными сетями. Об этом информирует ВВС.

Американская актриса Меган Маркл, которая вскоре станет членом королевской семьи, закрыла все свои аккаунты в соцсетях.

Как сообщается в издании, невеста принца объяснила свое решение тем, что она некоторое время не использовала учетные записи. В Инстаграм количество подписчиков Меган доходило до 1,9 млн. человек. В других аккаунтах это количество врьировалось в пределах нескольких тысяч сотен.

Отказ от пользования соцсетями произошел после официального визита невесты Гарри в Лондон.

Пользователи сетей огорчены решением Меган Маркл. Многие люди по всему миру следили за жизнью американки.