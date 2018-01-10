В Пензе вместо тротуара образовался каток

В Пензе вместо расчищенного тротуара образовался каток. Горожанка обратилась с этой проблемой к местным властям.

Жительница областной столицы освятила проблему на портале «Открытая Пенза». Женщина пожаловалась, что тротуары по улице Российской превратились в каток. А между тем там много возвышенностей и спусков. Передвигаться пешеходам стало совершенно невозможно.

Также женщина обратила внимание, что лестницы коммунальщики расчищают без нареканий. Но почему-то игнорируют тротуары. В пешеходной зоне образовалась сплошная наледь, а ее даже не присыпали песком. Женщина призывает пензенских чиновников решить эту проблему.

Отметим, что данному обращению на портале уже присвоили статус «В работе».