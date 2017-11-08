С помощью такси в Бразилии планируют решить проблему с сексуальными домогательствами. С инициативным решением выступила бизнесмен Габриэла Корреа.

Жительница Латинской Америки Габриэла Корреа стала жертвой сексуальных домогательств в общественном транспорте. Водитель такси открыто угрожал ей. Такого женщина не ожидала, так как воспользовалась услугами распространенного и популярного такси. Латиноамериканке повезло, и она не пострадала.

Однако в Бразилии сексуальные домогательства являются распространенным и обычным делом. По данным специалистов, каждые 15 секунд в Сан-Паулу женщины подвергаются насилию.

После случившегося происшествия, Габриэла Корреа всерьез задумалась о безопасности женщин. Решить проблему она задумала с помощью создания женского такси. Свое предприятие она назвала LadyDriver. Поначалу многие скептические относились к этой затее. Однако приложение набрало популярность и получило одобрение со стороны специалистов. Теперь в Бразилии есть специальное такси, услугами которого могут воспользоваться только женщины. Мужчины к управлению автомобилями не допускаются. Так LadyDriver вносит свой вклад в решение проблемы с сексуальными домогательствами.

Между тем, идея создания женского такси не нова. В Америке уже существуют подобные предприятия.