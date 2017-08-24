Католики обвиняют медиков Бельгии в превышении полномочий при проведении эвтаназии

Католики обвиняют медиков Бельгии в превышении своих полномочий при проведении эвтаназии. Ситуация волнует не только церковных деятелей, но и медработников.

Федеральная комиссия по контролю и оценке эвтаназии нарушает собственный устав. Она ни разу не рассматривала случаи, которые могли вызвать подозрения в превышении полномочий при проведении эвтаназии. Между тем, комиссия существует уже 15 лет. Учреждение должно контролировать соблюдение всех прав при проведении эвтаназии. Все отчеты в обязательном порядке передаются в прокуратуру. Но ни одного такого случая не зафиксировано.

Вопрос о превышении полномочий стал интересовать не только католиков. Врачи тоже заинтересовались странным положением дел. А один из членов комиссии даже подал в отставку. Таким способом он выразил протест против своих коллег. Они отказались отправлять очередное дело в прокуратуру.

Тем временем, смертность от эвтаназии в Бельгии растает год от года на 27%. И скандальных случаев становится все больше. Одно из резонансных дел связано с эвтаназией женщины-аутиста. Ее усыпили по официальному одобрению врачей. Женщина сама выразила инициативу прервать свою жизнь после того, как она претерпела неудачи в личных отношениях. Комиссия в данном случае приняла такое решение, отказавшись рассматривать жалобы семьи пациентки. Такие странные истории стали происходить все чаще.

Представители католической церкви всецело против такой процедуры, как эвтаназия. Сейчас они надеются привлечь хоть какое-то внимание властей к данной проблеме.

Напомним, что в Бельгии также на официальном уровне разрешена эвтаназия над детьми.