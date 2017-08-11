В Белоруссии увеличат зарплату ученым до 300%. Соответствующий указ уже подписал глава государства Александр Лукашенко.

Однако значительно увеличить заработную плату своим научным сотрудникам смогут только те организации, которые самостоятельно смогут выделить на это дополнительные средства. Так в государстве решили поощрить инициативных ученых.

Для научных организаций, которые не в силах пока обеспечить такой рост зарплаты, это будет стимулом.

Указ распространяется абсолютно на все бюджетные научные организации страны. Решение о повышении ежемесячного денежного вознаграждения более, чем на 200%, будет приниматься органами госуправления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и НАН.

За прошедший год в Белоруссии ученые создали множество полезных разработок в различных сферах, например, в промышленности, медицине и информационных технологиях.