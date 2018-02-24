Дороги Брянска ремонтируют с помощью кирпичей. Видео с места работ предоставил один из местных жителей.

В Брянске осуществляют ремонтные работы дорожного полотна по «новейшим» технологиям. Об этом сообщил один из очевидцев. Мужчина, передвигаясь на своей машине по городу, обратил внимание на бригаду дорожных рабочих на улице Чайковского. Они предусмотрительно огородили участок автодороги, где проводили восстановительные работы. При этом устраняли ямы на проезжей части дорожники при помощи кирпичей, аккуратно заполняя ими образовавшийся дефект.

К слову, летом прошлого года в Брянске уже прибегали к такому методу ремонта дорог. Поэтому пользователи Сети сошлись во мнении, что данная технология полюбилась дорожным служащим. Однако в большинстве случаев комментаторы осудили местные власти за такое халатное отношение к судьбе Брянска и его жителей.