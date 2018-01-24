Исаак Калина будет решать вопросы образования в прямом эфире

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, Московский образовательный телеканал в прямом эфире запускает новые программы. Каждый день корреспонденты рассказывают о новостях столичного образования. В вечернем выпуске по пятницам в программе «Итоги недели с директором школы» один из директоров школ Москвы с экспертами представляет и обсуждает значимые события в мире образования.

Ответы на любые вопросы – от дополнительных выплат педагогам до проведения школьниками полезных выходных, прозвучат во время еженедельного селекторного совещания Департамента образования Москвы. Передача «Новые технологии для новых результатов» идет каждый понедельник в 16.00. В прямом эфире по четвергам в 16.30 транслируется селекторное совещание руководителя Департамента образования Москвы Исаака Калины. Также в эфире mosobr.tv – образовательные программы «Открытая академия», «Умные финансы», дуэли между директорами школ, дискуссии на различные темы в сфере образования и многое другое.