В школах столицы России будут изучать историю района

В рамках проведенного в Москве клубного дня, жители района и родители детей школьного возраста получили ответа на свои вопросы от директоров школ и руководителя департамента образования города Москвы Исаака Калины, общавшегося с аудиторией посредством видеоконференции, транслировавшейся в прямом эфире Московского образовательного канала.

Наиболее волнующими родителей учеников вопросами оказались связанные с предстоящими уже совсем скоро выпускными экзаменами и воспитание чувства патриотизма.

Во время 4-часовой видеоконференции жительница района Капотни предложила начать в школах обучение детей истории родного района. Исаак Иосифович нашел это предложение весьма интересным и отметил, что в качестве преподавателей дисциплины могут выступить москвичи старшего поколения.

Как считает глава ведомства, данный предмет может оказаться весьма интересным и полезным, в особенности в то время, когда большинство молодежи знают о других странах больше, чем даже о своем районе. А учитывая все имеющиеся у московских школьников возможности, включая олимпиады и право бесплатно посещать музеи, реализовать это на практике будет несложно.