Исаак Калина высказал свое мнение о введении уроков патриотизма в школах Ульяновска

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал, как в столице обстоят дела с воспитанием молодежи в патриотическом ключе: «Московские школы стремятся к тому, чтобы все уроки были уроками патриотизма», - подчеркнул министр образования столицы. По его словам, настоящий патриотизм – это желание и умение быть полезным Родине, и это желание исполняется у ребят при поддержке педагогов, чему подтверждение - позитивная динамика результатов.

Как сообщили Национальные новости, этот комментарий стал реакцией на информацию о возможном введении в школах Ульяновска дополнительных предметов – уроков патриотизма. Их необходимость озвучил губернатор области Сергей Морозов, подчеркнув, что в ульяновской молодежи необходимо развивать патриотизм. Тематика, содержание и методика преподавания десяти патриотических заданий будет разрабатываться вместе с коллегами из федерального центра. Сообщается, что к новшеству могут присоединиться другие регионы. Введение уроков патриотизма в ульяновских школах возможно уже с сентября 2018 года. При этом в Ульяновской области проводят военно-спортивные ежегодные игры, развивают патриотические движения и организации, в 2017 году в «Зарнице», «Орленке» и «Ульяновце» участвовали 6 тысяч человек.