Британец сэкономил, купив машину вместо дорогого билета на поезд

Британец решил приобрести автомобиль вместо билетов на поезд из-за слишком высокой стоимости на них. Как пишет зарубежный портал LADBible, мужчине даже удалось сэкономить таким способом.

Житель города Бристоль Том Черч захотел приехать в Лондон в гости к другу. Однако билет только в одну сторону обошёлся бы ему в 218 фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка 19 100 рублей. Черч решил, что не готов расставаться с такой суммой ради одной поездки, и нашёл объявление о продаже машины с пробегом.

Выбор пал на Honda Civic 1997 года, поскольку автомобиль находился в хорошем состоянии и оснащался малолитражным мотором. Таким образом, британец смог заплатить минимальный транспортный налог. Мужчина отдал за машину 206 фунтов (около 18 100 рублей) с учётом страховки.

«Вышло дешевле, чем один билет на поезд. И за эти деньги мне еще остается машина», – заявил Черч.

Британец отметил, что после поездки продаст автомобиль за 200 фунтов (17 600 рублей). Он также добавил, что решился на покупку авто, чтобы привлечь внимание властей к завышенной стоимости билетов на поезда.