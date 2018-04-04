В Архангельске неравнодушный водитель Ока спасает горожан от снега

Очевидец выложил видео в Сеть, чтобы продемонстрировать народного героя. Несмотря на размеры своего автомобиля, местный житель на автомобиле Ока старается убрать снег на городских дорогах.

После наступления потепления город Архангельск начал активную борьбу со снегом. Несмотря на то, что 13 апреля коммунальные службы отправили на уборку достаточно большое количество снегоуборочных машин, жители всё так же страдают от большого количества талого снега.

В этот день возле восьмой школы очевидец заметил маленькую машину Ока, которая с помощью снегоуборочного ковша чистила дорогу. Происходящее было снято на камеру и выложено в местную группу «ВКонтакте».

В комментариях жители похвалили поступок водителя и отметили, что многие другие архангельцы также проявляют инициативу и убирают снег самостоятельно.