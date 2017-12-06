Депутат Ленинградской области предложил штрафовать беременных

Владимир Петров, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, предложил законопроект по борьбе с курением, употреблением наркотиков и алкоголя среди беременных женщин. Курящих и распивающих спиртные напитки будут штрафовать.

За вредные привычки в период беременности женщины заплатят до пяти тысяч рублей. К слову, за продажу алкогольной и табачной продукции беременным предложили назначить штраф до тридцати тысяч рублей.

В документе говорится, что в случае, когда возникает сомнение о беременности женщины, продавец должен обязательно попросить у покупателя соответствующий документ. Владимир Петров предлагает закрепить на законодательном уровне перечень таких медицинских справок.

Нарушительницам такого закона грозит не только штраф. Каждую, кто заплатит за вредную привычку, поставят на «профилактический учет».

Стоит отметить, что данный законопроект поддержал Сергей Ремизов, председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы. Он подчеркнул, что считает недопустимым курение и употребление алкогольных напитков беременными женщинами, так как это приводит к неблагоприятным последствиям.