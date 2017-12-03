Дети Филиппа Киркорова впервые посетили Эрмитаж

Филипп Киркоров впервые привез детей Мартина-Кристина и Аллу-Викторию в Санкт-Петербург. Артист сообщил, что до концерта он с детьми посетил Эрмитаж. Также данный факт подтвердился на странице Instagram поп-короля.

В Instagram Киркорова можно увидеть видеозаписи и снимки, которые рассказывают о том, как Филипп и его дети провели эту поездку. Артист подчеркнул, что, так как дети были в Санкт-Петербурге впервые, он не смог упустить возможности показать им красоты Эрмитажа.

Киркоров поведал о том, что он с детьми прокатился в карете вокруг Александрийского столпа. В самом конце поп-король эстрады поблагодарил экскурсовода Анастасию, за увлекательную экскурсию по музею.

Огромное количество поклонников Филиппа были тронуты отношением отца к детям, а многими было отмечено, что такие путешествия имеют положительное влияние на сознание детей. Они благодарны певцу за кадры из его жизни, за которыми они могут наблюдать и ждут новых историй из жизни Филиппа и его детей.