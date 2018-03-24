Раскрыты подробности свадьбы Пэрис Хилтон и Криса Зилки

Раскрыты подробности будущей свадьбы известной светской львицы и модели Пэрис Хилтон и актера Криса Зилки.

Стало известно, что свадьба Пэрис Хилтон и Криса Зилки состоится уже в этом году, а именно 11 ноября. Пара примет законный брак в Беверли-Хиллз. Место бракосочитания выбрано не случайно: именно там много лет назад поженились родители блондинки. Выбирая наряд на церемонию красавица решила остановиться на стиле принцессы Disney. Интересно, что ради будущей упруги Крис Зилка согласился принять другую веру: после свадьбы он станет католиком, как и супруга.

Напомним, что Крис Зилка сделал Пэрис Хилтон предложение руки и сердца в конце прошлого года во время отдыха в Аспене. Об этом тогда блондинка объявила в своем Instagram, опубликовав трогательную фотографию со своим избранником. Любопытно, что то самое кольца блондинка успела потерять. Однако пара уже нашла другое - в 20 каратов.