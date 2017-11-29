Цымбалюк-Романовская рассказала о жизни с Джигарханяном.

Виталина Цымбалюк-Романовская в студии известной передачи рассказала о жизни с Джигарханяном.

Сейчас Армен Джигарханян находится в больнице, откуда он и сообщил, что планирует разводиться с супругой. По словам, Цымбалюк-Романовской ее огорчает, что его ближайшее окружение прячет его от камер. Женщина подчеркнула, что не будет переживать за бывшего мужа только тогда, когда его станут окружать надежные люди. Цымбалюк-Романовская поразила всех, заявив что надежной и заботливо она считает другую бывшую жену Армена Джигарханяна Татьяну Власову.

Напомним, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская познакомились восемнадцать лет назад. Тогда она, будучи студенткой, написала письмо Армену и передала через другую девушку. После этого Джигарханян предложил ей встретиться. По словам женщины, она была влюблена в него еще с юности.