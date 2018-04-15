Пополневшая Миранда Керр поразила поклонников

Пополневшая Миранда Керр снялась для обложки глянцевого журнала и поразила поклонников.

Общество привыкло видеть известную модель Миранду Керр на каблуках в шикарных платьях. Даже в повседневной жизни девушка всегда привлекала внимание своим стилем. Однако в новой фотосессии она выглядит совершенно иначе. Дело в том, что осталось всего несколько дней до того, как Миранда родит второго ребенка. Снимки вышли очень теплые: очень мило в кадре смотрится пополневшая девушка со своим животиком, позируя с плюшевой игрушкой.

Напомним, эта не первая беременность Миранды Керр. С 2010 до 2013 года она пребывала в браке с популярным актером Орландо Блумом. Именно с ним Миранда родила первого ребенка - мальчика Флинна. В 2017 году Миранда Керр вышла замуж за создателя "SnapChat" Эвана Шпигеля. Чуть позже модель объявила о том, что снова беременна. Известно, что пара ожидает девочку.