Комитет Госдумы не хочет приравнивать сожительство к официальному браку

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи дал рекомендацию отклонить проект закона, который должен был приравнять официальный брак и сожительство.

Этот законопроект внесли в Госдуму в январе 2018 года. Согласно нему, люди, которые вели общее хозяйство и прожили вместе 5 лет, а также те, кто прожил вместе 2 года и имеет общего ребенка, должны были быть уравнены в правах и обязанностях с теми, кто состоит в официальном браке. А в Семейном кодексе и других законодательных актах должно было появиться понятие фактических брачных отношений.

Однако члены комитета сочли, что критерии определения фактических брачных отношений в предлагаемом проекте слишком размыты. К тому же, принятие подобного закона внесло бы хаос в разрешение имущественных споров сторон так называемого гражданского брака. Кроме того, как заявила замглавы парламентского комитета Ольга Окунева, предлагаемые законодательные изменения противоречат государственной семейной политике.

В то же время, ранее сообщалось, что около 46% россиян считают сожительство без официального оформления отношений нормальным – это показал соцопрос, проведенный ВЦИОМ в январе этого года.