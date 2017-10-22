Эвелина Блёданс спрятала младшего сына «за замком» новых окон

Актриса Эвелина Блёданс поделилась с поклонниками своими обновлениями в интерьере. Теперь в её доме появились окна, за замком которых будет надёжно спрятан её сын.

Эвелина Блёданс написала подписчикам о том, каким образом она пришла к столь нестандартному решению. Оказалось, женщина приобрела обновку в свой роскошный дом. Теперь их от холодных зимних вечеров и дождливых осенних дней защитят новые пластиковые окна. Их она поставила везде, включая детскую её младшего сына.

Напомним, что мальчик имеет серьёзное заболевание и требует круглосуточного наблюдения. Потому Блёданс решила буквально спрятать ребёнка за замком. Не обычным, амбарным, а специальным «детским замком» новых окон. Своим счастьем актриса поделилась в социальной сети. Закрыть и открыть такой замок можно только социальным ключом, что уберегает её сына от самостоятельных опасных действий. Хотя поклонники выразили сомнение, что компания с таким выбором функциональности окон может быть по карману обычному россиянину. Хотя уверены, что уют в доме они обеспечить смогут.