Жители Екатеринбурга объявили войну автовладельцам

Жильцы одного из домов в Екатеринбурге решили стать помехой для владельцев машин. Для этого они перекрыли один из подъездов к автомобильной стоянке.

Об этом сообщил один из местных жителей, оставивший публикацию в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что перекрыть дорогу решили жильцы дома по адресу улица Крауля 93. Кроме этого он предоставил фотографии, доказывающие, что автовладельцам была объявлена своеобразная война. На снимках видно, что дорога перекрыта бетонными блоками. Автор рассказал, что подъехать к автостоянке можно по другому пути, однако там и так наблюдается интенсивное движение.

В комментариях к публикации стали предлагать просто отодвинуть бетонные блоки и не обращать на происходящее внимание. Некоторые из подписчиков отметили, что если территория не относится к самому дому, то поступать подобным образом жильцы не имели права, а водители могут обратиться к местному участковому. Пользователи Сети уверены, что блоки уберут с дороги в ближайшие сутки, поэтому длительной помехой они не будут.