В британских McDonald's исчезнут пластиковые соломинки

Уже нынешней осенью в британских и ирландских закусочных сети McDonald's получат к своим напиткам бумажную трубочку взамен пластиковой. Таким образом компания планирует поддержать усилия британского правительства по борьбе с пластиковым загрязнением, рассказал Пол Помрой, директор регионального филиала компании.

Эксперименты по замене пластиковых соломинок в закусочных и ресторанах сети пройдет не только в Британии и Ирландии, но и охватят часть континентальных заведений сети во Франции и Норвегии, а также в США. Помрой подчеркнул, что поддержка потребителей поможет ускорить процесс отказа от пластика, и английская команда McDonald's рада поучаствовать в этом процессе. Ранее весной этого года британское правительство обнародовало рассчитанную на 25 лет программу отказа от использования изделий из пластика. В числе прочего планируется запретить использовать в стране пластиковые соломинки, палочки для перемешивания напитков, а также ушные палочки. И хотя общественное одобрение программы еще не состоялось, многие торговые сети уже включились в борьбу с пластиковым загрязнением и объявили о своем отказе от пластиковых изделий. Среди пионеров этой борьбы – супермаркеты, кофейни и даже около 60 британских независимых музыкальных фестивалей, пообещавших до 2021 года полностью перестать использовать пластиковые изделия на своих мероприятиях.

По официальным данным, в Соединенном королевстве в год выбрасывают около 8,5 миллиардов пластиковых соломинок. А всего в мире по состоянию на 2015 год уже было накоплено свыше 6 миллиардов тонн отходов пластика – об этом сообщал журнал Science. Причем только 9% из них подверглись переработке, а 79% выбросили на свалки. При этом огромное количество пластика попадает в Мировой океан и губит его флору и фауну.