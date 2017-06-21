Фанаты сборной Англии массово покупают билеты в РФ после победы над Панамой

Сайт по покупке авиабилетов Skyscanner перегружен по причине резкого увеличения желающих побывать в России. Спрос среди англичан увеличился на 168% процентов после победы сборной Великобритании над Панамой со счётом 6:1.

У любителей Кубка мира массово повысился интерес к России после победы сборной Англии над Панамой в недавнем матче. Футбольные фанаты хотят увидеть матч Англия – Бельгия своими глазами после разгромного счёта 6:1. Джон Ритчи, старший менеджер по продажам в Skyscanner, прокомментировал: «Мы видели, насколько быстро начали раскупаться билеты из Великобритании в Россию по мере проведения игр». Не всем посчастливится попасть на предстоящие матчи по причине ограниченного количества билетов на стадион, однако все футбольные болельщики могут побывать на фан-зонах и насладиться атмосферой спортивного праздника.

Джон Ритчи порекомендовал англичанам задуматься над покупкой билетов до Москвы, а потом воспользоваться российской железной дорогой, чтобы посмотреть матчи в других городах РФ. Таким образом они смогут сэкономить до 46 часов. Также компания предложила фанатам рассмотреть варианты полётов через Стамбул или Барселону, чтобы добраться прямыми рейсами до других российских городов.