Фанаты сборной Англии массово покупают билеты в РФ после победы над Панамой

Сайт по покупке авиабилетов Skyscanner перегружен по причине резкого увеличения желающих побывать в России. Спрос среди англичан увеличился на 168% процентов после победы сборной Великобритании над Панамой со счётом 6:1.
У любителей Кубка мира массово повысился интерес к России после победы сборной Англии над Панамой в недавнем матче. Футбольные фанаты хотят увидеть матч Англия – Бельгия своими глазами после разгромного счёта 6:1. Джон Ритчи, старший менеджер по продажам в Skyscanner, прокомментировал: «Мы видели, насколько быстро начали раскупаться билеты из Великобритании в Россию по мере проведения игр». Не всем посчастливится попасть на предстоящие матчи по причине ограниченного количества билетов на стадион, однако все футбольные болельщики могут побывать на фан-зонах и насладиться атмосферой спортивного праздника.
Джон Ритчи порекомендовал англичанам задуматься над покупкой билетов до Москвы, а потом воспользоваться российской железной дорогой, чтобы посмотреть матчи в других городах РФ. Таким образом они смогут сэкономить до 46 часов. Также компания предложила фанатам рассмотреть варианты полётов через Стамбул или Барселону, чтобы добраться прямыми рейсами до других российских городов.
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