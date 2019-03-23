Сеск Фабрегас рассмеялся над Головиным

Испанский футболист Сеск Фабрегас пошутил в социальной сети над своим одноклубником Александром Головиным после победы сборной России над Сан-Марино.





Последний матч сборной России закончился разгромной победой со счетом 9:0 над скромной командой из Сан-Марино. Связи с этим событием, испанский полузащитник Секс Фабрегас решил подколоть своего одноклубника, под фотографией Александра Головины, испанец оставил комментарий «Россия забила девять голов, а ты не смог забить хотя бы один? Как же так, это унизительно».



Напомним, что в субботу, 8 июня, сбоная Россия одержала свою самую крупную победу в истории. Главным героем того матча стал Артем Дзюба, который умудрился забить сразу четыре гола, тем самым отметился покером. Александр Головин провел в основе сборной России все девяносто минут, однако результативными действиями отличиться не смог.