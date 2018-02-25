Кайл Уокер обещает оплатить болельщику проспоренную татуировку

Защитник английской сборной Кайл Уокер готов оплатить татуировку болельщика – скептика, который усомнился в бомбардирских способностях другого английского игрока, Джона Стоунза.

Накануне матча Англия – Панама Уокеру на глаза попался пост в Twitter, автор которого сомневался в способностях защитника Джона Стоунза забить хотя бы один гол в составе сборной Англии. Если же такое случится, болельщик пообещал набить себе портрет Стоунза.

В матче против Панамы именно Стоунз стал автором дебютного гола, а потом и оформил дубль в ворота панамской сборной. Эти мячи стали его первым вкладом в копилку своей национальной сборной.

После окончания матча Уокер написал под постом, что оплатит татуировку незадачливому предсказателю. Правда, выполнит ли болельщик свое обещание, непонятно: после матча он ограничил доступ на свою страничку.

Напомним, сборная Англии разгромила Панаму со счетом 6:1. В следующем матче ей предстоит сразиться со сборной Бельгии. Матч состоится в Калининграде 28 июня.