Принц Уильям и герцогиня Кейт крестили малыша Луи

9 июля состоялось важное событие в королевском доме Виндзоров – принц Уильям и герцогиня Кейт крестили своего новорожденного сына, принца Луи.

Обряд провели в часовне Сент-Джеймсского дворца. Окрестил юного принца епископ Кентерберийский Джастин Уэбли, который всего несколько недель назад сочетал браком младшего наследника британской короны принца Гарри.

СМИ отмечают примерное поведение маленького виновника торжества. Он мирно спал на руках у счастливой мамы. Сама же Кейт, облаченная в чудесное платье от Alexander McQueen, буквально светилась от счастья. Похвалу отца заслужили и старшие дети четы, пришедшие на праздник младшего брата. Принцесса Шарлота уверенно поздоровалась с епископом, а затем очаровала гостей торжества, по-королевски помахав им рукой.

К сожалению, королева Елизавета II и ее супруг, до этого ни разу не пропускавшие столь значимых событий в семье, не приехали на крестины. Герцог Эдинбургский сложил с себя королевские обязанности. А Ее Величество имеет столь плотный график, что не смогла посетить крестины праправнука, сообщили в Кенингтонском дворце. На этой неделе королеве предстоит участвовать в празднествах по случаю 100-летия королевских ВВС, а также встретиться с Дональдом Трампом. Зато на королевские крестины приехали принц Чарльз с герцогиней Камиллой и родители Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл, Пиппа Миддлтон и другие именитые гости.

Также стали известны имена крестных маленького Луи. Оказалось, что среди них нет представителей королевской семьи. Крестными стали кузина герцогини Кейт Люси Миддлтон, леди Лора Мид и миссис Роберт Картер, а также Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер и Николас ван Катсем.

Королевская семья соблюла все церемонии, соответствующие традиции. Принца Луи одели в точную копию крестильного платьица, созданного еще по заказу королевы Виктории, а также окунали в знаменитую серебряную лилейную купель викторианской эпохи. Епископ окропил малыша водой из священной реки Иордан. Позже гостей угостили тортом, в котором по королевской традиции был корж из свадебного торта родителей малыша.

Также СМИ сообщают, что в качестве подарка Луи получил от своего дяди принца Гарри раритетное издание приключений Винни-Пуха 1926 года.