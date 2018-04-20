Ольгу Бузову заклевали собственные подписчики

Ольга Бузова столкнулась с неожиданной реакцией своих подписчиков на новое видео с морского побережья. Вместо обычных «няшных» комментариев поклонники принялись донимать звезду в связи с рождением ребенка в семье ее бывшего мужа.

Ольга выложила короткий морской ролик, в подписи к которому порадовалась, что все еще сохраняет способность радоваться мелочам и детскую непосредственность. И это не смотря на ее «жизненный опыт». Но вместо обычной доброжелательности и поддержки на этот раз певица и телеведущая получила порцию саркастических вопросов и замечаний.

Сочтя замечание о жизненном опыте намеком на прежнее замужество с футболистом Дмитрием Тарасовым, подписчики стали интересоваться у Ольги, относится ли рождение ребенка в новой семье Тарасова к радостным мелочам ее жизни. А еще Бузовой посоветовали поздравить молодого папашу с дочкой и заметили, что ее вряд ли позовут в крестные матери малышки.