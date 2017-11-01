Деми Мур как следует повеселилась над своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис опробовал на себе роль мишени для шуток на популярном телешоу «Поджарь звезду». Кроме него, в студии находились бывшая и нынешняя жена звезды, а также его старшие дочери и коллеги по цеху.

Деми Мур, прожившая в браке с Уиллисом 13 лет и подарившая актеру трех дочерей, не упустила случая как следует подшутить над бывшим мужем. Большинство ее шуток касались совместной семейной жизни звезд. Например, она заявила Брюсу, что их брак был похож на фильм «Шестое чувство», потому что муж был «все время мертв». Это – более чем прозрачный намек на роль Уиллиса в фильме, где он сыграл призрака.

Кроме бывшей жены, подшутить над коллегой оказались не прочь Эдвард Нортон, Джозеф Гордон-Левитт и другие обитатели Голливудских холмов. А вот нынешняя жена мистера Крепкого орешка, 40-летняя модель Эмма Хеминг сидела в зале с публикой и старалась поддержать супруга.

На шоу присутствовали и дочери Уиллиса и Мур – Румер, Скаут и Талула. Сейчас девушкам 29, 26 и 24 года. Младшие дочери актера, которых ему родила вторая жена, родители решили оставить дома, сообщают СМИ.

Брюс Уиллис и Деми Мур развелись около двух десятков лет назад. Однако актер как-то рассказал в интервью, что после развода остался в приятельских отношениях с бывшей женой и даже иногда проводят вместе свой отпуск. По словам звезды, они сделали это ради своих детей.